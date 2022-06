Scholz empfängt G7-Chefs in Elmau Der G7-Gipfel wird "sicher keine Berge versetzen", dämpfte Kanzler Scholz bereits die Erwartungen. Beraten werden sollen die weltweiten Folgen des Krieges in...

tagesschau.de vor 11 Stunden - Top





Ukraine-Krieg – die Lage am Sonntag: Scholz : Westen unterstützt Ukraine so lange wie nötig Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine die Unterstützung des Westens zugesichert, und zwar so lange wie nötig. Derweil will Selenskij den Süden...

wiwo.de vor 1 Woche - Politik