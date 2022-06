27.06.2022 ( vor 3 Stunden )



Die NATO will die Zahl ihrer schnellen Die NATO will die Zahl ihrer schnellen Eingreifkräfte von etwa 40.000 auf mehr als 300.000 Soldatinnen und Soldaten erhöhen. Das kündigte Generalsekretär Stoltenberg vor dem Gipfeltreffen in Madrid an. 👓 Vollständige Meldung