27.06.2022 ( vor 6 Stunden )

Als er den US- Präsidenten Joe Biden am Flughafen begrüßt, trug Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Tracht . Der Kritik in den sozialen Netzwerken begegnet er mit dem Verweis auf die bayerische Lebenskultur und der Begeisterung der Gipfel-Gäste.