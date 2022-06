28.06.2022 ( vor 4 Stunden )



In einem Lastwagen im US-Bundesstaat Texas sind mindestens 46 tote Migranten entdeckt worden. 16 Überlebende wurden in Krankenhäuser gebracht. In Lastwagen werden immer wieder von Mexiko aus Migranten in die USA geschleust. In einem Lastwagen im US-Bundesstaat Texas sind mindestens 46 tote Migranten entdeckt worden. 16 Überlebende wurden in Krankenhäuser gebracht. In Lastwagen werden immer wieder von Mexiko aus Migranten in die USA geschleust. 👓 Vollständige Meldung