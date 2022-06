28.06.2022 ( vor 5 Stunden )



Immer mehr Menschen weltweit leiden an Hunger. Das liegt auch am russischen Angriff auf die Ukraine. Die G7-Staaten wollen nun mit einem Milliardenpaket dagegensteuern. Immer mehr Menschen weltweit leiden an Hunger. Das liegt auch am russischen Angriff auf die Ukraine. Die G7-Staaten wollen nun mit einem Milliardenpaket dagegensteuern. 👓 Vollständige Meldung