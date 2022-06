Donald Trump und der Sturm auf das Kapitol: Von Waffen und Ausrastern

Donald Trump hat laut Cassidy Hutchinson am Tag des Sturms auf das Kapitol von Waffen in der Menge gewusst »Es ist mir egal, ob sie Waffen haben – sie sind nicht hier, um mich zu verletzen«: Am sechsten Tag des Untersuchungsausschusses zum 6. Januar 2021 hat eine...

Spiegel vor 1 Tag - Top





Trump-Sohn zu Urteil: Folge von Obamas Witzen gegen Trump Wie kam es zu der Entscheidung des Obersten Gerichts, das Urteil zum Recht auf Abtreibungen zu kippen? Trump Junior stellt eine zynische Herleitung in den Raum....

t-online.de vor 3 Tagen - Deutschland