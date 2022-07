30.06.2022 ( vor 16 Stunden )



Seit 2017 wurden acht Weiße Haie nach Orca-Angriffen in Südafrika an Land gespült: Sieben fehlte die Leber, bei einigen das Herz. Forscher beobachten nun eine „groß angelegte Vermeidungsstrategie“ der Haie in der Region, die das Ökosystem des Meeres verändern könnte. Und was treibt die Orcas an? 👓 Vollständige Meldung