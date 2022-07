Konkurrenz an der Kasse: Das müssen Migros-Kunden über die neue Cumulus-Kreditkarte wissen

Das ist der Spielplan für den FCA in der kommenden Saison Der FC Augsburg startet am Samstag, den 6. August mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg in die neue Bundesliga-Saison. Anpfiff in der WWK-Arena ist um 15.30...

Augsburger Allgemeine vor 11 Stunden - Sport Auch berichtet bei • Welt Online



Energiekrise: Ukraine exportiert ihren Atom-Strom in die EU Während Deutschland händeringend neue Energiequellen sucht, könnte ausgerechnet Atomstrom aus der Ukraine die Lage hierzulande etwas mildern. Das Land hat nun...

Spiegel vor 17 Stunden - Wirtschaft





Vita Mojo beschafft 30 Millionen US-Dollar zur Unterstützung von Restaurant- und Gastronomiebetriebsketten in Europa auf ihrem Weg in die digitale Zukunft LONDON--(BUSINESS WIRE)--Vita Mojo, der europäische Marktführer auf dem Gebiet der Softwarelösungen für den Front-of-House-Bereich in der Gastronomie, die...

Business Wire vor 1 Tag - Pressemitteilungen



Neue Shopping-Mall in Weil am Rhein: Läden, die es sonst nur in der Grossstadt gibt Abercrombie & Fitch und weitere bekannte Brands machen das neue Shoppingcenter Dreiländergalerie zur neuen Konkurrenz für die Basler Innenstadt. Eine direkte...

Basler Zeitung vor 1 Tag - Welt