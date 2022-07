404 woman not found RT @PiqueCritique : Man beginnt nun, uns sachte die Wahrheit zuzumuten. https://t.co/A1B2m0ZXmF Wobei ich immer noch nicht verstehe, wie be… vor 6 Stunden

Chillfrog ☮️🌻make peace or love Äh, wie jetzt? #gasversorgung ich denk, das sei kein Problem und wir vorbereitet? #Energiekrise in Deutschland: Bu… https://t.co/EpTumGMv0V vor 7 Stunden

Mistake Not ... My Vast Oceans Of Wrath RT @PiqueCritique: Man beginnt nun, uns sachte die Wahrheit zuzumuten. https://t.co/A1B2m0ZXmF Wobei ich immer noch nicht verstehe, wie be… vor 10 Stunden