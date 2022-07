Sina Kritik an Corona-Maßnahmen: „Im Gutachten steht auch, dass Politiker ehrlich zu den Bürgern sein sollen“ - Video -… https://t.co/ctwmkWYpEV vor 22 Minuten Post-Vac to Go RT @welt: „Im Gutachten steht auch, dass Politiker ehrlich zu den Bürgern sein sollen“ https://t.co/HLDYEhkLAZ https://t.co/Y3q7gkAczi vor 2 Stunden Anavlis RT @welt: „Im Gutachten steht auch, dass Politiker ehrlich zu den Bürgern sein sollen“ https://t.co/HLDYEhkLAZ https://t.co/Y3q7gkAczi vor 2 Stunden Prof. Dr. Wolfgang Baumann RT @GuntherSchnabl: Kritik an Corona-Maßnahmen: „Im Gutachten steht auch, dass Politiker ehrlich zu den Bürgern sein sollen“ - Video - WELT… vor 3 Stunden tommi „Im Gutachten steht auch, dass Politiker ehrlich zu den Bürgern sein sollen“ 😂 https://t.co/GgqPUbYfsm… https://t.co/IiR1i9gjgy vor 3 Stunden Gunther Schnabl Kritik an Corona-Maßnahmen: „Im Gutachten steht auch, dass Politiker ehrlich zu den Bürgern sein sollen“ - Video -… https://t.co/kkfvXVPjTo vor 3 Stunden