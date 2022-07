Auf Mallorca stirbt ein 34-jähriger Mann nach einer Attacke vor einer Disco. Ein Fremder hatte ihn in seinen Nacken getreten und war geflüchtet. Die Polizei...

Nach dem Fund des vermissten achtjährigen Joe aus Oldenburg unter einem Gullydeckel ermittelt die Polizei weiter in verschiedene Richtungen. Noch sei unklar,...

Nach Schüssen in Schwulen-Bar: Polizei in Oslo ermittelt wegen "Terrorakt" Durch Schüsse nahe einer Schwulen-Bar am Vorabend der Pride-Parade werden in Oslo zwei Menschen getötet. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus und...

