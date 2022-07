Deutschland Germany Wiederaufbaugespräche mitten im Krieg – was will der Westen erreichen https://t.co/DasupNXIYm https://t.co/0haWL99ZH6 vor 2 Stunden Democra Europe GE - Die Welt: Wiederaufbaugespräche mitten im Krieg – was will der Westen erreichen https://t.co/EaJ4NuToqw vor 2 Stunden vlady поліщук RT @welt: Wiederaufbaugespräche mitten im Krieg – was will der Westen erreichen https://t.co/PqyvmVkvRB https://t.co/T8OqhhSahf vor 2 Stunden WELT Wiederaufbaugespräche mitten im Krieg – was will der Westen erreichen https://t.co/PqyvmVkvRB https://t.co/T8OqhhSahf vor 2 Stunden