Tobias Kisling Das Vorgehen der Wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde, warmes Wasser aufgrund der Gaspreise zu rationieren, ist zu… https://t.co/GXs3H2LHOW vor 49 Minuten Mme Camus RT @berlinerzeitung: Eine Genossenschaft in Sachsen will den Mietern zeitweise das warme Wasser abdrehen. Bundesbauministerin Klara Geywitz… vor 1 Stunde 👽 Policon automatisches Nachrichtenportal 🎲 ➦ Bundesbauministerin: Geywitz: Warmes Wasser abzudrehen ist «rechtswidrig» » https://t.co/cSdMuwxrqh vor 3 Stunden Manfred Lauer/Manfredlorenzlauer RT @berlinerzeitung: Eine Genossenschaft in Sachsen will den Mietern zeitweise das warme Wasser abdrehen. Bundesbauministerin Klara Geywitz… vor 4 Stunden Zahlenfetischist RT @berlinerzeitung: Eine Genossenschaft in Sachsen will den Mietern zeitweise das warme Wasser abdrehen. Bundesbauministerin Klara Geywitz… vor 4 Stunden Berliner Zeitung Eine Genossenschaft in Sachsen will den Mietern zeitweise das warme Wasser abdrehen. Bundesbauministerin Klara Geyw… https://t.co/gNr6HRLpho vor 5 Stunden