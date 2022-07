Coronavirus: Was können die neuen Omikron-Impfstoffe? Ab September soll es spezielle Omikron-Impfstoffe geben. Was ist über sie bekannt – und werden dann alle Impfungen mit den angepassten Vakzinen durchgeführt?...

Spiegel vor 4 Tagen - Top





Was ist der Sommerhit 2022? [premium] Das Jahr zeigt sich noch unentschlossen, was Sommerhits angeht. Ein paar Favoriten.

DiePresse.com vor 4 Tagen - Oesterreich





Was ist ein T-72 Kampfpanzer? Der schnelle Angriffspanzer der russischen Streitkräfte ist fürs schwere Gefechte gedacht. Immer mehr von ihnen werden in der Ukraine zerstört. Was der...

Augsburger Allgemeine vor 5 Tagen - Vermischtes



Befristung in der Wissenschaft: Wissen, was ist! Unter #IchbinHanna teilen junge Wissenschaftler ihren Frust über Befristungen und ihre prekäre Lage. Warum es keine Lösung ist, Zeitverträge an Unis...

ZEIT Online vor 5 Tagen - Top





Grundsteuerreform: Was müssen Eigentümer jetzt tun? Die Grundsteuer in Deutschland wird neu berechnet. Ab heute müssen Eigentümer den Finanzämtern dazu eine Reihe von Informationen liefern. Was wollen die...

tagesschau.de vor 6 Tagen - Top



FC Bayern und "Bild": Ist das Liebe? Julian Nagelsmann, Trainer des FC Bayern, soll mit einer Sportreporterin der "Bild" zusammen sein. Das berichtet: "Bild". Und was ist mit dem Fall Franca...

sueddeutsche.de vor 6 Tagen - Top