06.07.2022



Papst Franziskus will Frauen mehr Einfluss in der katholischen Kirche zugestehen. Er kündigte die Öffnung eines Gremiums an, das bei der Auswahl der Bischöfe hilft. Die Runde ist bisher Männern vorbehalten. 👓 Vollständige Meldung