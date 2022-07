Dieter Steffmann Österreich: Bergwanderer aus Thüringen stürzt in Tirol in den Tod https://t.co/qpwkUfAZl6 vor 6 Stunden Gunter Rentzsch Tirol: Bergwanderer aus Thüringen tödlich verunglückt https://t.co/iHYgZNaUDN via @derspiegel vor 6 Stunden Christa Hoelters Österreich: Bergwanderer aus Thüringen stürzt in Tirol in den Tod https://t.co/8KyhOeaMj4 vor 6 Stunden Franz W.Winterberg Tirol: Bergwanderer aus Thüringen tödlich verunglückt https://t.co/6oOEw7lXEL via @derspiegel vor 6 Stunden LurlineKimbell Österreich: Bergwanderer aus Thüringen stürzt in Tirol in den Tod vor 7 Stunden SPIEGEL Ticker Ein 57-Jähriger ist in Österreich beim Wandern ausgerutscht und in die Tiefe gestürzt. Die Bergungskräfte konnten n… https://t.co/CYXFxGj2oc vor 8 Stunden