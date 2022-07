Dieter Steffmann Arbeitsmarkt in Russland: Nun werden die Sanktionen spürbar https://t.co/w6myZl7pBS vor 46 Minuten 👽 Policon automatisches Nachrichtenportal 🎲 ➦ Arbeitsmarkt in Russland: Nun werden die Sanktionen spürbar » Die Arbeitslosenquote in Russland ist so niedrig w… https://t.co/VnUzeCkbEs vor 56 Minuten Hepdan Die Sanktionen in Russland werden spürbar. https://t.co/5tmKpNig5a vor 2 Stunden HellaJohn Nun werden die Sanktionen spürbar https://t.co/bJTcg8sxTY via @zeitonline vor 2 Stunden