09.07.2022 ( vor 3 Stunden )



Bei Protesten gegen die schwerste Wirtschaftskrise in Bei Protesten gegen die schwerste Wirtschaftskrise in Sri Lanka seit Jahrzehnten haben Demonstranten den Amtssitz von Präsident Rajapaksa gestürmt. Der Staatschef soll in Sicherheit gebracht worden sein. 👓 Vollständige Meldung