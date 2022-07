Franz W.Winterberg (S+) Einkauf von Rüstungsgütern: Lindner fordert in Brandbrief an Lambrecht Reformen bei der Bundeswehr… https://t.co/SmPGjjgF8e vor 6 Minuten Zone +++ 15:36 Lindner schickte offenbar Brandbrief an Lambrecht und Scholz +++ Bundesfinanzminister Christian Lindner f… https://t.co/KFsVP1Qtqy vor 7 Minuten Georg Krueger RT @derspiegel: Mit einem 100-Milliarden-Euro-Paket soll die marode Bundeswehr modernisiert werden. Finanzminister Lindner drängt Verteidig… vor 17 Minuten ajuvo RT @ghensel: Wirtschaftsminister @c_lindner schreibt Brandbrief an „Verteidigungsministerin“ Lambrecht, dass die 100 Milliarden mit Beschaf… vor 41 Minuten Maximilian Müller RT @gebauerspon: News: In einem Brandbrief fordert FinMin @c_lindner von Kollegin #Lambrecht "tiefgreifende und schnelle Reformen" bei den… vor 41 Minuten Karina Moessbauer Lindner mahnt zurecht. Nur Geld alleine hilft nicht. Seit Jahren versickert es im Apparat - im Beschaffungswesen un… https://t.co/i74bFJoSxQ vor 41 Minuten