13.07.2022 ( vor 12 Stunden )



Vor einem Jahr riss eine Flut in Rheinland-Pfalz und NRW rund 190 Menschen in den Tod. Niemand habe dies voraussehen können, sagt die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Dreyer, im Interview mit den tagesthemen. Eine Veranlassung, sich zu entschuldigen, sieht sie nicht. 👓 Vollständige Meldung