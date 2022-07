18.07.2022 ( vor 3 Stunden )



In der Gaskrise wird man in Berlin kreativer: Würden die Grünen und die FDP sich von Grundüberzeugungen verabschieden, wenn der jeweils andere mitmacht? Klingt absurd - aber auszuschließen ist gerade nichts mehr. 👓 Vollständige Meldung