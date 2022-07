Temperaturen steigen auf bis zu 40 Grad: Kommt jetzt das Recht auf Hitzefrei für Arbeitnehmer? In Deutschland stehen in dieser Woche Hitze-Temperaturen von bis zu 40 Grad an. Die Linke und die Gewerkschaft Verdi fordern für Arbeitnehmer nun ein "Recht auf...

Hannover vor Hitzewelle: Meteorologe gibt Abkühl-Tipps Der Landeshauptstadt stehen heiße Tage bevor – Tropennächte sind möglich. Vor allem für alte Menschen bedeutet das eine enorme gesundheitliche Belastung....

Erste extreme Hitze! So wird heute das Wetter in Deutschland In fast ganz Deutschland werden am Montag hohe Temperaturen erwartet. Vor allem in einer Region sollen die Thermometerwerte bei deutlich über 30 Grad liegen....

Wetteraussichten: Bis zu 40 Grad am Dienstag in Deutschland erwartet Ab kommender Woche steigen die Temperaturen deutlich. Der Höhepunkt der Hitzewelle soll am Dienstag erreicht werden.

