19.07.2022 ( vor 2 Stunden )



Der Hitzerekord in Deutschland wurde 2019 mit 41,2 Grad in Duisburg gemessen. Am Rhein könnte es aus Sicht des Deutschen Wetter Dienst zu ähnlichen Der Hitzerekord in Deutschland wurde 2019 mit 41,2 Grad in Duisburg gemessen. Am Rhein könnte es aus Sicht des Deutschen Wetter Dienst zu ähnlichen Temperaturen kommen. 👓 Vollständige Meldung