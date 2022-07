19.07.2022 ( vor 6 Stunden )



Ein 34-jähriger Mann verletze bei einem Unfall in Neustadt an der Donau zwei Jugendliche und flüchtete. Dabei kam er von der Straße ab, überschlug sich mit dem Auto und starb am Unfallort. Seine beiden Mitfahrer überlebten und kamen teils schwer verletzt ins Krankenhaus. 👓 Vollständige Meldung