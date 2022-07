In Deutschland stehen wir wohl vor dem heißesten Tag des Jahres. Aufgrund von Hitze und großer Trockenheit herrscht mittlerweile große Waldbrand-Gefahr. Der...

Auf bis zu 40 Grad könnten die Temperaturen am Dienstag mancherorts in Deutschland steigen. Gesundheitsbehörden mahnen zur Vorsicht. Europaweit leiden Menschen...

Hitze: Wetterdienst erwartet heißesten Tag des Jahres Der Hitzerekord in Deutschland wurde 2019 mit 41,2 Grad in Duisburg gemessen. Am Rhein könnte es aus Sicht des Deutschen Wetter Dienst zu ähnlichen...

