Sakehanska RT @faznet: In Köln haben mehrere Maskierte einen Geldtransporter überfallen und beschossen. Die Täter sind noch auf der Flucht: https://t.… vor 3 Minuten PULS 24 Mehrere Maskierte haben in Köln im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen Freitagfrüh einen Geldtransporter überf… https://t.co/03JR8JoDFx vor 7 Minuten SZ/LZ Geldtransporter in Köln überfallen und beschossen https://t.co/2cSqAlCWhi vor 11 Minuten John Alexander Medalen RT @faznet: In Köln haben mehrere Maskierte einen Geldtransporter überfallen und beschossen. Die Täter sind noch auf der Flucht: https://t.… vor 27 Minuten Angelika V. RT @derspiegel: In Köln haben mehrere Täter einen Überfall auf einen Geldtransporter begangen. Dabei fielen auch Schüsse. Die Polizei leite… vor 29 Minuten Cogito ergo sum Geldtransporter in Köln überfallen und beschossen via @welt https://t.co/nzD4FukEzu vor 29 Minuten