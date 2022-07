23.07.2022 ( vor 2 Stunden )



An diesem und am kommenden Wochenende wird die A7 in Hamburg für den Bau eines Lärmschutzdeckels jeweils in eine Richtung gesperrt. Es ist eines der größten Autobahnprojekte des Landes. Projektkoordinatorin Karina Fischer über dessen Herausforderungen und eine Vollsperrung in den Ferien. 👓 Vollständige Meldung