Vollständig geimpft reicht nicht: Coronavirus wird Gündoğan in USA zum Verhängnis Früh in der Pandemie erwischt das Coronavirus Nationalspieler Ilkay Gündogan, der seither vor den Folgen warnt und in Deutschland vollständig geimpft ist. In...

n-tv.de vor 1 Woche - Welt





Holetschek warnt vor allem Ältere vor Hitzetagen Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat angesichts der erwarteten Temperaturen in den kommenden Tagen auf die Risiken der Hitze hingewiesen.

Augsburger Allgemeine vor 1 Woche - Deutschland