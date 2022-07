Silberling - Free Assange NOW! RT @BogelFlorian : @tagesschau Richtet diesem Lumpen #Habeck aus, dass er nicht wir ist – und umgekehrt –, dass wir wegen ihm in der Krise s… vor 45 Minuten

Alexander News (Habeck zu Gas-Krise: "Wir sind in einer ernsten Situation") has been published on https://t.co/RaBjl5DDcP -… https://t.co/87AiDw2gjQ vor 4 Stunden