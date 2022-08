Rüdiger Schäfer RT @tagesschau: Trump-Auftritt in Washington: "Unser Land ist am Boden" https://t.co/qH2BNkOF9Y #Trump vor 1 Woche Alexander News (Trump-Auftritt in Washington: "Unser Land ist am Boden") has been published on https://t.co/RaBjl5DDcP -… https://t.co/kdtNWzD2TK vor 1 Woche Susanne-007 RT @Balelt41: "Unser Land ist am Boden" https://t.co/344URDJEuR vor 1 Woche Herbert Gantschacher DIE MUSSOLINIKOPIE TRUMP INSZENIERTE 2021 WIE HITLER 1923 DEN PUTSCH GEGEN DIE DEMOKRATIE! ZEIT, TRUMP & SEINEN CLA… https://t.co/Mngxcb7tV1 vor 1 Woche Kölner Stadt-Anzeiger Bei der Veranstaltung einer Denkfabrik hält Donald #Trump eine Grundsatzrede in Washington. Es ist der erste öffent… https://t.co/bZZJvArTu7 vor 1 Woche watson Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt in der Hauptstadt #Washington seit dem Ende seiner Amtszeit hat Ex-Präsiden… https://t.co/TOS78giI0j vor 1 Woche