27.07.2022 ( vor 11 Stunden )



Daniel Brühl hat nach Jahren in Berlin seinen Lebensmittelpunkt verlegt und ist mit seiner Familie zurück in sein Geburtsland Spanien gezogen. „Eine der besten Entscheidungen, die ich in 22 Jahren gefällt habe“, sagt der Schauspieler. 👓 Vollständige Meldung