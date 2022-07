Prokdus-Gesundheit Formel 1: Sebastian Vettel hört auf - Pressestimmen zum Karriereende des Ex-Weltmeisters - SPORT1 https://t.co/vCCAKJCh8Y via @GoogleNews vor 1 Stunde Alexander News (Sebastian Vettel hört in der Formel 1 auf: Ende einer Entfremdung) has been published on… https://t.co/wN5mtTqLBt vor 4 Stunden Sugarhelmet RT @mycomfor: Update #Formel1 - Sebastian #Vettel hört auf : Die Formel 1 verliert https://t.co/9xS16Iqib6 vor 4 Stunden My Comfor Update #Formel1 - Sebastian #Vettel hört auf : Die Formel 1 verliert https://t.co/9xS16Iqib6 vor 5 Stunden Peter Schmidt RT @Watch_Greens: Sebastian #Vettel hört mit der Formel 1 auf. Er beendet seine sportliche Karriere mit 35 Jahren. Wir freuen uns jetzt auf… vor 9 Stunden Ludwig Tieck Vom Regen in die Scheiße ! Sebastian Vettel hört in der Formel 1 auf: Ende einer Entfremdung https://t.co/aMoX9TSbi3 via @derspiegel vor 10 Stunden