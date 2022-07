29.07.2022 ( vor 3 Stunden )



Twitter will Elon Musk gerichtlich zwingen, die vertraglich vereinbarte Übernahme abzuschließen. In wenigen Wochen muss er vor Gericht. Ihm droht eine Vertragsstrafe. Twitter will Elon Musk gerichtlich zwingen, die vertraglich vereinbarte Übernahme abzuschließen. In wenigen Wochen muss er vor Gericht. Ihm droht eine Vertragsstrafe. 👓 Vollständige Meldung