Cordula Okwieka-Barnack RT @RND_de: Als Reaktion auf die #Energiekrise will die Stadt #Zwickau das Warmwasser unter anderem in Schulen und Kitas abdrehen. „Es wird… vor 43 Minuten RND Als Reaktion auf die #Energiekrise will die Stadt #Zwickau das Warmwasser unter anderem in Schulen und Kitas abdreh… https://t.co/gtM5Md9N6z vor 43 Minuten Pjotr Wesselyivanowi "Als Reaktion auf die Energiekrise will die Stadt Zwickau das Warmwasser unter anderem in Schulen und Kitas abdrehe… https://t.co/y7Vuisn2mg vor 50 Minuten Deutschland Germany Energiekrise: Zwickau will Warmwasser an Schulen und Kitas abdrehen https://t.co/siGKU9N2ti https://t.co/tVu6SUSsuz vor 56 Minuten Doris B RT @derspiegel: Händewaschen mit kaltem Wasser, weniger Beleuchtung in den Treppenhäusern: Kitas und Schulen in Zwickau bekommen die Energi… vor 1 Stunde sächsische.de Als Reaktion auf die #Energiekrise will die Stadt #Zwickau das Warmwasser unter anderem in #Schulen und #Kitas abdr… https://t.co/aDESYElZLc vor 1 Stunde