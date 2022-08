04.08.2022 ( vor 7 Stunden )



Die US-Regierung verurteilt den Abschuss mehrerer Raketen in Richtung Die US-Regierung verurteilt den Abschuss mehrerer Raketen in Richtung Taiwan . Einen eigenen Raketentest will sie verschieben, um eine weitere Zuspitzung zu vermeiden. 👓 Vollständige Meldung