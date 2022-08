05.08.2022 ( vor 2 Stunden )

Die Feuerwehr hat „nahezu alles, was es an Technik gibt in Deutschland“ anfahren lassen: Die Brandbekämpfer im Grunewald versuchen bislang vergeblich, die Situation auf dem Sprengplatz der Berliner Polizei unter Kontrolle zu bringen. Nun soll es einen neuen Versuch mit Panzerfahrzeug geben.