planetinspace RT @News__Poster: Wetter: Weiter viel Sonne und Temperaturen über 30 Grad erwartet In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt es in den kom… vor 2 Stunden News Poster Wetter: Weiter viel Sonne und Temperaturen über 30 Grad erwartet In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt es in d… https://t.co/3kfLMnNdPx vor 4 Stunden ixxim™ Das #Wetter heute im #Oberharz: In der Nacht Sternenklar. Tagsüber viel Sonne und kein Wölkchen am Himmel. Temperat… https://t.co/xBVsgKH7x2 vor 12 Stunden ixxim™ Das #Wetter heute im #Oberharz: Morgens etwas diesig, dann viel Sonne und fast wolkenloser Himmel. Temperaturen 8 b… https://t.co/FqFAPFzja5 vor 2 Tagen Wetter.de Durchatmen und Durchlüften - auch im Süden rutschen die Temperaturen endlich mal wieder auf unter 30 Grad ☀️… https://t.co/RPURQbB1Ud vor 3 Tagen ixxim™ Das #Wetter heute im #Oberharz : In der Nacht Sternenklar. Tagsüber viel Sonne und nur ein paar Schleierwolken. Tem… https://t.co/zc20IkQM3b vor 6 Tagen