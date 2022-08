Transfer fix: Timo Werner kehrt zu RB Leipzig zurück Timo Werner ist zurück in der Bundesliga. Der Nationalspieler verlässt den FC Chelsea und schließt sich seinem Ex-Klub RB Leipzig an.

DFB-Star zurück in Bundesliga: Leipzig befreit Werner von seinem Chelsea-Unmut Was seit Tagen immer näher gerückt ist, ist jetzt vollzogen: RB Leipzig holt Timo Werner zurück in die Bundesliga. Der Nationalspieler verlässt den FC...

