Gnutiez https://t.co/IUR7Ge0Jxj spiegelonline hat eine Headline geändert. Supercup: Alaba und Benzema schießen Real Madri… https://t.co/2enhFeiETr vor 1 Stunde Der Mann. ❁ FULL TIME: UEFA #SuperCup: REAL MADRID 2 vs 0 EINTRACHT FRANKFURT. [37' David Alaba 65' Karim Benzema] #RMASGE https://t.co/dFImSRKnXq vor 2 Stunden PULS 24 ÖFB-Star David Alaba hat Real Madrid mit einem Tor zum Triumph im europäischen Fußball-Supercup verholfen. https://t.co/5rft9XFBJR vor 3 Stunden vumaSPORT RT @vumaSPORT: Karim Benzema & David Alaba scored as UEFA Champions League winners Real Madrid defeated UEFA Europa League winners Eintrach… vor 4 Stunden SALZBURG24 @David_Alaba ebnete mit seinem Tor den Weg zum 2:0-Erfog von #RealMadrid im #SuperCup gegen @Eintracht… https://t.co/kJiXv5b2eM vor 4 Stunden No Name RT @gilabola_ina: UEFA Super Cup Final 2022 FT. Real Madrid 2-0 Eintracht Frankfurt . ⚽ David Alaba 37' ⚽ Karim Benzema 65' Selamat Real… vor 10 Stunden