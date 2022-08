ObergefreiterMichael Grippe und Erkältung vernichtet. Als nächstes sind Krebs und Kopfschmerzen dran. Wir bekommen das nicht hin. https://t.co/UXg95sacaV vor 53 Minuten Deutschland Germany Erklärung von Kim Jong Un: Nordkorea will Corona-Virus ausgerottet haben https://t.co/OqepsEvaOo https://t.co/XsliJKMmXC vor 56 Minuten Herbert Gantschacher IS THE CRUISING SARS COVID 19 ROCKIN' NORTH KOREA OR NOT, REMEMBER, IT IS THE COUNTRY OF TRUMP'S CLOSEST FRIEND KIM… https://t.co/97fUepWzGU vor 1 Stunde Luca Tony RT @SPIEGEL_alles: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un erklärt feierlich den Sieg im Kampf gegen das »neue Coronavirus«. Auch er selbst war l… vor 1 Stunde Sven Krohlas Das habt ihr jetzt davon. Der geliebte Führer hat Corona besiegt. Aber ihr wolltet nicht auf ihn hören! https://t.co/Oh7tK9U2Rq vor 1 Stunde SPIEGEL Ticker Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un erklärt feierlich den Sieg im Kampf gegen das »neue Coronavirus«. Auch er selbst… https://t.co/MTQUql9Xwr vor 2 Stunden