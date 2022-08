Raimund NR RT @handelsblatt: Der Bundeskanzler will die Entlastungen für die Bürger aufgrund der stark gestiegenen Preise ausdehnen. Für einen Nachtra… vor 2 Stunden MáŘí 🇪🇺🇩🇪peace🌏 RT @handelsblatt: Der Bundeskanzler will die Entlastungen für die Bürger aufgrund der stark gestiegenen Preise ausdehnen. Für einen Nachtra… vor 2 Stunden Handelsblatt Der Bundeskanzler will die Entlastungen für die Bürger aufgrund der stark gestiegenen Preise ausdehnen. Für einen N… https://t.co/ADPxiu0xFG vor 2 Stunden