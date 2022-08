11.08.2022 ( vor 1 Woche )



Kanzler Olaf Scholz schweigt gerne. Nach seinem Sommerurlaub hat er sich jetzt aber fast zwei Stunden lang den Hauptstadtjournalisten gestellt. Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander sprechen in ihrem Comeback-Podcast darüber, was Olaf Scholz dabei gesagt hat - und was nicht. 👓 Vollständige Meldung