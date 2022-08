KaOs RT @Etrosplanetos: Wie die Polizei nun mitteilte, wurde Rushdie mit einem Messer in den Nacken gestochen. https://t.co/86fUjkCfbc vor 11 Sekunden SWR2 RT @tagesschau: Autor Salman Rushdie in den USA auf Bühne angegriffen https://t.co/1jEwpiTDKb #SalmanRushdie vor 59 Sekunden Prinzphysio RT @SeyranAtes: Lieber #Salman, sie werden Dich/uns nicht zum Schweigen bringen. Denn diese Leute kennen nur Gewalt. Du hast starke Worte,… vor 1 Minute Astala RT @tagesschau: Autor Salman Rushdie in den USA auf Bühne angegriffen https://t.co/1jEwpiTDKb #SalmanRushdie vor 1 Minute Don Schlonzo Autor der »Satanischen Verse«: Salman Rushdie auf offener Bühne angegriffen https://t.co/fdPmMRplE5 via @derspiegel vor 1 Minute Aʅҽx Cσϝϝҽҽ-Sԋαɱαɳ© ☕️ (NotQuiet) RT @tagesschau: Autor Salman Rushdie in den USA auf Bühne angegriffen https://t.co/1jEwpiTDKb #SalmanRushdie vor 2 Minuten