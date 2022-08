13.08.2022 ( vor 4 Stunden )



Salman Rushdie , dessen Schriften in den 1980er Jahren zu Todesdrohungen aus dem Iran führten, ist im Westen des US-Bundesstaates New York angegriffen worden. Er wurde mit Stichwunden am Hals in ein Krankenhaus gebracht. 👓 Vollständige Meldung