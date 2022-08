14.08.2022 ( vor 5 Stunden )



Erst Probleme, am Ende aber souveräner Sieger: Der FC Bayern hat auch Wolfsburg besiegt und steht nach dem 2:0-Erfolg an der Tabellenspitze. Das neue Team von Bayerns Ex-Trainer Kovac war in München chancenlos.