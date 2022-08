Alexander News (Leichtathletik-EM in München: Richard Ringer holt Marathon-Gold - ein Sprint für die Ewigkeit) has been publi… https://t.co/pX1M5lWeYL vor 9 Stunden dpa-Sport Die Marathonläuferinnen und -läufer sorgen für einen tollen Start des deutschen Leichtathletik-Teams in die Heim-EM… https://t.co/0HYUaTtLJd vor 10 Stunden Siegfried Treitner https://t.co/fTm7VEQpdN Gärtnerplatz @Muenchen ! Habe noch ein wenig rauhen Hals. Aber es war wunderschön. vor 11 Stunden Stephan Dreyse RT @sportschau: Mit zweimal Gold und grandiosem Teamwork feierten Europameister Richard Ringer und Co. in München ein rauschendes Marathon-… vor 13 Stunden Sportschau Mit zweimal Gold und grandiosem Teamwork feierten Europameister Richard Ringer und Co. in München ein rauschendes M… https://t.co/2jx31IJL2q vor 14 Stunden Olafinho RT @SAARTEXT: 🥇EM-Gold für Richard Ringer vom LC Rehlingen im #Marathon! Der 33-Jährige siegte in München im Endspurt in 2:10:21 h vor Maru… vor 15 Stunden