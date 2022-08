Warum sind in der Oder in der vergangenen Woche Zigtausende Fische gestorben? Die Ursache herauszufinden, ist aus mehreren Gründen komplex. 100 Tonnen: So viel...

Es sind beunruhigende Bilder, viele tote Fische treiben am Ufer der Oder. „Man weiß noch nicht, was die Katastrophe ausgelöst hat“, sagt Alina Quast....

Fischsterben: Die zähe Suche nach der Ursache Wer und was ist schuld am Fischsterben in der Oder? Nach breiter Kritik an den polnischen Behörden traf sich Bundesumweltministerin Lemke mit ihrer Amtskollegin...

