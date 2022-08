Wie gerecht ist die Verteilung der Ukraine-Flüchtlinge?

17.08.2022 ( vor 5 Stunden )



Berlin ist noch immer die wichtigste Anlaufstelle in Deutschland für Berlin ist noch immer die wichtigste Anlaufstelle in Deutschland für Flüchtlinge aus der Ukraine. Doch der Stadtstaat schlägt Alarm und kritisiert die Aufnahmebereitschaft der anderen Bundesländer. Was ist dran? Von Björn Dake. 👓 Vollständige Meldung