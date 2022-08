18.08.2022 ( vor 3 Stunden )



Kinder, die in Kitas betreut werden, müssen gegen Kinder, die in Kitas betreut werden, müssen gegen Masern geimpft sein. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Zwar handele es sich im einen "erheblichen" Eingriff in die Grundrechte. Unverhältnismäßig sei dieser aber nicht. Von Klaus Hempel. 👓 Vollständige Meldung