Fußball: Erste Barcelona-Tore: Lewandowski trifft nach 44 Sekunden

Torjubel am Geburtstag - Lewandowski trifft erstmals für den FC Barcelona - nach nur 44 Sekunden Weltfußballer Robert Lewandowski ist beim FC Barcelona auch in der Torschützenliste der spanischen Primera División angekommen. Der am ersten Spieltag noch...

Focus Online vor 11 Stunden - Sport





Saisonauftakt für Real gerettet: Der erste Ballkontakt gleich ein Alaba-Streich Nachdem der FC Barcelona um Neuzugang Lewandowski den Saisonstart in Spaniens Fußball-Liga vermasselt, sieht es im ersten Spiel von Real Madrid lange ähnlich...

n-tv.de vor 1 Woche - Welt